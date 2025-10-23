ترمب: سأتخلى عن نتنياهو إذا ضم "الضفة" ووعدت العرب بذلك

شفق نيوز- واشنطن

أكد الرئيس الأميركي دونالد ترمب، يوم الخميس، أن إسرائيل ستفقد كل الدعم من واشنطن إذا أقدمت على ضم الضفة الغربية، موضحاً أن هذا التعهد كان عاملاً أساسياً في منع الضم خلال فترته الرئاسية.

وقال ترمب، في مقابلة مع مجلة "تايم" الأميركية، إن "ضم الضفة الغربية لن يحدث"، مشيراً إلى أنه "تعهد للدول العربية بعدم السماح بتنفيذ أي خطوة من هذا النوع".

وفي حديثه عن الوضع في غزة، شدد ترمب على أن "حركة حماس ستتعرض للإبادة إذا لم تلتزم باتفاق غزة"، مضيفاً أنه "لا يمزح في هذا الشأن"، على حد تعبيره.

واعتبر أن "مشكلتي غزة وإيران انتهتا وأن الوقت حان لإنجاز الصفقات في المنطقة"، في إشارة إلى تحركات سياسية واقتصادية تعقب التهدئة الأخيرة.

وأوضح الرئيس الأميركي أن بلاده أنجزت ما وصفها بـ"صفقة الرهائن العظمى"، مؤكداً أنها كانت صفقة واحدة مذهلة شملت استعادة جميع الرهائن.

وأضاف أنه أوقف رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو عن مواصلة القتال، مشيراً إلى أن الأخير "كان عليه أن يستمع له لأن العالم كان ضده في تلك المرحلة".