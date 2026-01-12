ترمب: سنفرض رسوما جمركية بنسبة 25% على أي دولة تتعامل تجاريا مع إيران

شفق نيوز- واشنطن

أعلن الرئيس الأميركي دونالد ترمب، الاثنين، فرض تعريفة جمركية بنسبة 25% على الدول التي تتعامل تجارياً مع إيران، بينما يدرس في الوقت نفسه خيار العمل العسكري ضد النظام الإيراني.

وكتب ترمب حسابه في "تروث سوشيال": "اعتباراً من الآن، ستدفع أي دولة تتعامل تجارياً مع الجمهورية الإسلامية الإيرانية تعريفة جمركية بنسبة 25% على جميع معاملاتها التجارية مع الولايات المتحدة الأمريكية. هذا القرار نهائي وقاطع".

ويأتي إعلان التعريفة الجمركية في وقت يدرس فيه ترمب إمكانية توجيه ضربات عسكرية ضد إيران رداً على مقتل متظاهرين، وفقاً لموقع أكسيوس، الذي نقل عن مسؤول في البيت الأبيض.

وأوضح المسؤول يوم الاثنين أن ترمب يميل إلى تفويض توجيه ضربة لمعاقبة النظام الإيراني، لكنه لم يتخذ قراراً نهائياً بعد.

كما تبحث الإدارة الأمريكية حلولاً دبلوماسية محتملة، حيث اقترح مسؤولون إيرانيون إجراء مفاوضات، بحسب المصدر نفسه.