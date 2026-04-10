ترمب: سنفتح مضيق هرمز باتفاق مع إيران أو بدونه ولن نسمح لها بعرقلة الملاحة

شفق نيوز- واشنطن

أعلن الرئيس الأميركي دونالد ترامب، الجمعة، أن مضيق هرمز "سيُعاد فتحه باتفاق مع إيران أو بدونه".

حديث ترمب الذي أدلى به للصحفيين، يأتي عشية جولة مفاوضات منتظرة تحتضنها اسلام اباد، بين واشنطن وطهران بعد 40 يوماً من توتر عسكري شهدته المنطقة.

وقال ترمب إن بلاده ستعقد مفاوضات غدا في باكستان، معربا عن تمنياته بالتوفيق لوفدها في هذه المحادثات.

ويترأس نائب الرئيس الأميركي جي دي فانس وفد واشنطن إلى المفاوضات في العاصمة الباكستانية إسلام آباد، رفقة المبعوث الخاص ستيف ويتكوف، وجاريد كوشنر.

بينما يترأس وفد طهران محمد باقر قاليباف (رئيس مجلس الشورى الإسلامي)، بالإضافة إلى وزير الخارجية عباس عراقجي، أمين مجلس الدفاع علي أكبر أحمديان، ومحافظ البنك المركزي عبد الناصر همتي.

وفي شق أخر، قال ترمب إن الولايات المتحدة ستعمل على إعادة فتح مضيق هرمز "بأسرع وقت ممكن"، مشددا على أن واشنطن لا تحتاج إلى خطة بديلة في هذا الملف.

وأضاف أن إعادة فتح المضيق ترتبط، في نظر بلاده، بشرط أساسي يتمثل في عدم وجود أي تخصيب نووي في إيران.

وأكد الرئيس الأميركي أن بلاده لن تسمح لإيران بفرض رسوم على عبور السفن في مضيق هرمز، كما لن تسمح لها بعرقلة الملاحة في هذا الممر البحري الحيوي.