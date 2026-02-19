ترمب: سنعرف خلال 10 أيام إذا كنا سنتوصل لاتفاق مع إيران

شفق نيوز- متابعة

قال الرئيس الأميركي دونالد ترمب، يوم الخميس، إن على الولايات المتحدة التوصل إلى "اتفاق مثمر" مع إيران، محذراً من أن "أموراً سيئة ستحدث" في حال عدم التوصل إلى تفاهم.

وأضاف ترمب، في تصريحات نقلتها قناة الجزيرة، أن الأيام العشرة المقبلة ستكون حاسمة لمعرفة ما إذا كان سيتم التوصل إلى اتفاق مع طهران، مشيراً إلى أن "إيران لا يمكن أن تحصل على سلاح نووي".

وتابع قائلاً: "سنرى إلى أين ستصل الأمور بين إسرائيل وإيران"، في إشارة إلى التوتر المتصاعد بين الجانبين.

كما نبه ترمب، إلى أن قاذفات بي-2 قضت على قدرات إيران النووية بالكامل، مضيفاً أن ذلك أعقبه سلام في الشرق الأوسط، على حد تعبيره.

وأكد الرئيس الأميركي أن تحقيق السلام في المنطقة “ليس مستحيلاً”، لكنه شدد على أن منع إيران من امتلاك سلاح نووي يظل أولوية لواشنطن.