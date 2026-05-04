ترمب: أسعار الوقود ستنخفض بسرعة بعد الانتهاء من إيران

شفق نيوز- واشنطن

أكد الرئيس الأميركي دونالد ترمب، يوم الاثنين، أن أسعار الوقود ستنخفض بعد إنتهاء حرب إيران.

وقال ترمب في تصريحات صحفية: أسعار الوقود ستنخفض بوتيرة سريعة بعد انتهاء حرب إيران.

وأضاف: إيران بلا قيادة ولا قوة جوية وليس لديها شيء.

وتابع: لا أؤيد حرب إيران ولا أحب الحروب، كما لا يمكن السماح لإيران بامتلاك السلاح النووي.

وارتفعت أسعار النفط عالميا، اليوم لتبلغ نحو 115 دولارا لخام برنت، فيما ارتفعت العقود الآجلة للخام الأميركي لتبلغ 106 دولارات، وذلك بعد الهجوم الإيراني على الإمارات.

وكان ترمب، أكد قبل قليل، إسقاط معظم المسيرات والصواريخ الإيرانية، التي أطلقت على دولة الإمارات، في وقت سابق من اليوم.

وقال ترمب، في تصريح صحفي: لم تكن هناك مرافقة بحرية لسفينة كوريا الجنوبية عند استهدافها بمضيق هرمز.

وأضاف ترمب: "نحقق في الهجوم على سفينة شحن كورية جنوبية بمضيق هرمز"، مبينا أن "الدفاعات الإماراتية أسقطت معظم الصواريخ والمسيرات ولا أضرار جسيمة".