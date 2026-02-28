ترمب: خامنئي قتل

شفق نيوز- واشنطن

أعلن الرئيس الأميركي دونالد ترمب، السبت، مقتل المرشد الإيراني علي خامنئي، واصفاً إياه بأنه "أحد أكثر الأشخاص شرًا في التاريخ".

واعتبر ترمب في بيان نشره على حسابه في منصة تروث سوشال، أن مقتل خامنئي يمثل "عدالة ليس لشعب إيران فحسب، بل لكل الأمريكيين العظماء، ولأولئك الناس من العديد من الدول حول العالم الذين قُتلوا أو شُوّهوا على يد خامنئي وعصابته من البلطجية المتعطشين للدماء".

وأضاف: "لم يكن (خامنئي) قادرًا على تفادي أنظمة الاستخبارات والتتبع المتطورة للغاية، وبالتعاون الوثيق مع إسرائيل، لم يكن هناك شيء يستطيع هو أو القادة الآخرون الذين قُتلوا معه أن يفعلوه. هذه هي أعظم فرصة للشعب الإيراني لاستعادة بلده".

كما لفت ترمب الى أن "القصف المكثف والدقيق سيستمر دون انقطاع طوال الأسبوع، أو طالما كان ذلك ضروريًا لتحقيق هدفنا المتمثل في إحلال السلام في جميع أنحاء الشرق الأوسط، بل وفي العالم أجمع".

وتضمن حديث ترمب دعوة لعناصر الحرس الثوري والقوات الأمنية إلى إلقاء السلاح مقابل "حصانة كاملة"، مع تهديد من يرفض بـ"عواقب قاتلة.

وجاء تأكيد ترمب بعد تقارير عن مسؤولين إسرائيليين بمقتل خامنئي، وفي المقابل، تحدثت وسائل إعلام إيرانية عن نفي ذلك.