ترمب: الاجتماع المقبل مع الإيرانيين قد ينعقد مطلع الأسبوع المقبل (تحديث)

قال الرئيس الأميركي دونالد ترمب، مساء اليوم الخميس، إن الحصار المفروض على إيران "متماسك ومذهل" وأثبت فعالية أقوى من القصف بالقنابل، فيما أكد أن طهران تريد التوصل لاتفاق وسنتوصل لاتفاق جيد بدون أسلحة نووية.

وذكر ترمب في كلمة تابعتها وكالة شفق نيوز، أن "إيران تريد التوصل لاتفاق، ونحن قريبون جداً من إبرامه، ولن نمدد الهدنة، والاجتماع المقبل مع الإيرانيين قد ينعقد مطلع الأسبوع المقبل".

وأضاف أن "الإيرانيين يقدمون أشياء لم تكن لتحدث لولا الضربة العسكرية"، كاشفاً أن "الإيرانيين وافقوا على عدم الحصول على سلاح نووي وبقوة، كما وافقوا على تسليمنا الغبار النووي، ووافقوا تقريباً على كل شيء، وسأذهب إلى باكستان إذا تم التوصل لاتفاق".

وأشار الرئيس الأميركي، إلى أن "أموراً كثيرة رائعة ستحدث إذا تم التوصل إلى اتفاق مع إيران، وتربطنا علاقات طيبة جداً مع إيران وهذا أمر لا يصدق، لكن إذا لم نتوصل إلى اتفاق فإن القتال سيتم استئنافه، فلا يمكن لإيران امتلاك سلاح نووي".

من جانب آخر وعن الاتفاق بين لبنان وإسرائيل لوقف إطلاق النار، قال ترمب إن "وقف إطلاق النار بين إسرائيل ولبنان يشمل حزب الله، وسنرى كيف ستسير الأمور بشأن التعامل مع حزب الله".

وتابع أن "رئيس لبنان ورئيس وزراء إسرائيل قد يلتقيان في البيت الأبيض خلال أسبوع أو أسبوعين، وسأزور لبنان في الوقت المناسب".