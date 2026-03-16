ترمب: جزيرة "خارك" الإيرانية خارج الخدمة تماما

شفق نيوز- واشنطن

أكد الرئيس الاميركي دونالد ترمب، يوم الاثنين، أن جزيرة "خارك" الإيرانية اصبحت خارج الخدمة.

وقال ترمب في تصريحات لقناة بي بي إس الأميركية: الحرب ثمن زهيد بعد سنوات من إرهاب النظام الإيراني وأسعار النفط ستنخفض بمجرد انتهائها.

وأضاف: يمكننا تدمير محطات الكهرباء بساعة واحدة، لكن لو فعلنا ذلك ستستغرق إعادة البناء سنوات".

وتابع أن "جزيرة خارك خارج الخدمة تماما باستثناء الأنابيب التي تركناها".

وأكمل: قد ألجأ إلى تعطيل محطات الكهرباء في إيران، وسأضرب جزيرة خارك مرة أخرى وأبلغت إيران بذلك".