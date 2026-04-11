ترمب: جاهزون للتحرك إذا فشلت المفاوضات

شفق نيوز- واشنطن

أكد الرئيس الأميركي، دونالد ترمب، يوم السبت، أن بلاده مستعدة لاتخاذ خطوات بديلة في حال لم تحقق المفاوضات النتائج المرجوة، مشيراً إلى أن واشنطن تراقب مسار المحادثات الجارية مع إيران.

وقال ترامب في تصريحات لقناة "نيوز نيشن"، إنه "إذا لم تسر المفاوضات على ما يرام، فسنُعيد ترتيب الأمور ونحن جاهزون للتحرك".

وأضاف أنه "لا يملك تصوراً واضحاً بشأن ما ستؤول إليه المحادثات مع إيران اليوم"، مؤكداً أن "مسألة التفاؤل من عدمه ليست ذات أهمية بقدر الجاهزية للتحرك في حال فشل المسار التفاوضي".

وأشار إلى أن "الولايات المتحدة مستعدة لاتخاذ الإجراءات اللازمة إذا لم تحقق المفاوضات تقدماً ملموساً".

وفي وقت سابق من اليوم، أعلنت وزارة الخارجية الإيرانية، انطلاق المفاوضات في العاصمة الباكستانية إسلام آباد، مؤكدة طرح ملاحظاتها ومطالبها على الجانب الباكستاني، في إطار جهود الوساطة لبحث تثبيت وقف إطلاق النار واحتواء التصعيد في المنطقة.