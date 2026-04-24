ترمب: تمديد وقف إطلاق النار بين إسرائيل ولبنان لـ3 أسابيع

شفق نيوز- واشنطن

قال الرئيس الأميركي دونالد ترمب، فجر اليوم الجمعة، إن وقف إطلاق النار بين إسرائيل ولبنان سيُمدد لمدة ثلاثة أسابيع إضافية، مؤكداً أن اجتماع المكتب البيضاوي "سار على خير ما يرام".

وأضاف ترمب، أن الولايات المتحدة ستقدم دعماً مباشراً إلى لبنان لتمكينه من حماية نفسه من حزب الله، مشيراً إلى أن واشنطن تترقب قريباً استضافة رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو والرئيس اللبناني جوزيف عون.

وأشار إلى أن إسرائيل "يتوجب عليها الدفاع عن نفسها إذا تعرضت للصواريخ، لكن ينبغي أن تفعل ذلك بحذر"، مبيناً أنه يرى أن ملف السلام في لبنان "أسهل نسبياً" مقارنة بملفات أخرى تعمل عليها الإدارة الأميركية حالياً.

كما دعا ترمب، إيران إلى وقف تمويل حزب الله.

من جهته، وصف نائب الرئيس الأميركي جاي دي فانس، تمديد وقف النار بين إسرائيل ولبنان بأنه "لحظة تاريخية مهمة".

بدوره، أوضح وزير الخارجية الأميركي ماركو روبيو، أن "لبنان وإسرائيل يريدان السلام وهما ضحية لحزب الله".

وأضاف: "سنكون أقرب إلى سلام دائم بين إسرائيل ولبنان خلال أسابيع".