ترمب بشأن توجيه ضربة محدودة لإيران: أدرس الأمر

شفق نيوز- واشنطن

أكد الرئيس الأميركي دونالد ترمب، يوم الجمعة، أن يدرس توجيه ضربة محدودة لإيران.

وجاء تصريحه ردا على سؤال وجه له، حول توجيه ضربة محدودة لإيران، حيث أجاب بـ"أدرس ذلك".

وأفادت شبكة "سي.بي.إس" الأميركية، يوم الجمعة، بأن مسؤولين كبار في الأمن القومي الأميركي، أبلغوا الرئيس دونالد ترمب، بأن قواتهم العسكرية جاهزة لتنفيذ ضربات محتملة ضد إيران بدءًا من يوم غد السبت.

ونقلت شبكة "سي.بي.إس" عن دبلوماسيين، أن المهلة قد تكون أقصر، موضحين أن ترامب لم يتخذ بعد قرارًا نهائيًا بشأن تنفيذ الضربة.

ووصفت المناقشات داخل البيت الأبيض بأنها متحركة ومستمرة، في ظل موازنة الإدارة بين مخاطر التصعيد من جهة، والتداعيات السياسية والعسكرية لخيار الامتناع عن التحرك من جهة أخرى، بحسب الصحيفة.

وأمهل ترمب، أمس الخميس، إيران مدة 15 يومًا حدًا أقصى لإبرام "صفقة مجدية" في المباحثات الجارية بين الطرفين أو مواجهة "أمور سيئة"، فيما دافعت الجمهورية الإسلامية مجددًا عن حقها في تخصيب اليورانيوم.