ترمب بشان زج الكورد في الحرب: افضل ان يبقوا بعيدين عن الخطر

شفق نيوز- الشرق الأوسط

أكد الرئيس الأميركي دونالد ترمب، يوم الاثنين، أنه يفضل أن يبقى الكورد بعيدين عن الخطر، فيما يخص الملف الإيراني.

وقال ترمب في مؤتمر صحفي، إن الجانب الإيراني مستعد ونشط ويرغب في التوصل إلى اتفاق ولا يمكنني التحدث عن وقف إطلاق النار أو تفاصيل أخر.

وتابع :"أضفت يوما إلى المهلة وبعدها لن يبقى لدى الإيرانيين جسور ولا منشآت طاقة وسيعودون إلى العصر الحجري إذا لم يبرموا اتفاقاً معنا".

وأضاف، أن "إنهاء العملية يتوقف على ما ستفعله إيران ونحن نمر بمرحلة حرجة للغاية".

وأكمل أن استهداف البنية التحتية يمثل خطوة أولية في سبيل "تحقيق الحرية للشعب الإيراني"، مضيفا: لا أريد أن أخبركم عن أهداف العملية وكل جسر أو محطة طاقة سيتم تدميرها بنهاية المهلة دون اتفاق.

وأشار إلى أن: هناك رسائل تصلنا من الإيرانيين تطالبنا بمواصلة القصف لأنهم يريدون الحرية وسقوط النظام.

وبين: المظاهرت النسائية كانت ستسقط النظام لولا قتل قناصة النظام للمتظاهرات.

واستطرد أن الإيرانيين سيكونون على استعداد لعيش المعاناة الناجمة عن قصف منشآت الطاقة من أجل التخلص من النظام، وهناك رسائل توصلنا بها من الإيرانيين تطالبنا بمواصلة القصف لأنهم يريدون الحرية وسقوط النظام.

وبشأن دول حلف شمال الأطلسي (الناتو)، أوضح ترمب، :"موقفه وصمة عار ستظل تلاحقه ولن تمحى أبدا من ذاكرتي ما حييت"، بحسب قوله.

وتابع، أنه "أخبر الناتو بأنه لا يحتاج إلى مساعدته بعد النصر في إيران".

وأشار ترمب، إلى أن "الولايات المتحدة أعادت بناء ألمانيا بعد الحرب العالمية الثانية وهي تقول لنا اليوم، إن هذه ليست حربها".

وكان ترمب قد اكد، في وقت سابق من اليوم الاثنين، بأنه يمكن القضاء على ‎إيران في ليلة واحدة وقد تكون ليلة الغد، حسب تعبيره، في حين أشار إلى أن اليوم نحتفل بنجاح واحدة من أضخم عمليات البحث القتالية، في إشارة إلى إنقاذ الطيارين.

وأكد وزير الحرب الأمريكي بيت هيغسيث، في وقت سابق من اليوم الاثنين، أن اليوم سيشهد أكبر عمليات قصف منذ بداية العملية في إيران، وأن يوم غد سيشهد قصفاً أكثر.