ترمب: بدأنا عمليات قتالية واسعة النطاق في إيران

شفق نيوز - واشنطن

أعلن الرئيس الأميركي دونالد ترمب، يوم السبت، أن قوات الولايات المتحدة شرعت بعمليات واسعة النطاق بهدف إسقاط نظام الجمهورية الاسلامية، داعيا المسؤولين في القوات المسلحة الايرانية الى القاء السلاح، والشعب للبقاء في منازلهم للحصول على "حريتهم" قريباً.

وقال ترمب في كلمة وجهها مع شن اميركا ضربات مشتركة مع إسرائيل ضد إيران، إن "النظام الإيراني عبارة عن جماعة شريرة من أناس قساة وسيئين، ونشاطه يهدد مصالحنا وحلفاءنا"، مردفا بالقول، إن "إيران استهدفت الولايات المتحدة ومصالحها".

وأضاف أن "القوات الإيرانية قتلت واصابت الكثير في العراق، وهي مستمرة في استهداف القوات الأمريكية وسفنها، وكان ارهابا كبيرا"، لافتا الى أن "النظام قام وتدريب وتسليح الميليشيات الشريرة، وايران الدولة الأولى الممولة الاولى للارهاب".

وأكد ترمب أنه "من خلال عملية مطرقة منتصف الليل قضينا على برنامج إيران النووي، وبعد هذا الهجوم حذرناهم من استئناف النشاط النووي، وحاولنا الحصول على اتفاق إلا أن إيران رفضت وحاولت اعادة بناء البرنامج النووي، والاستمرار في تطوير البرنامج الصاروخي".

وتابع الرئيس ترمب أن "اميركا بدات عملية واسعة النطاق، وسنقوم من خلالها بتدمير صواريخ ايران، ومحو هذه الصناعة الصاروخية بشكل كامل، و سنضمن أن وكلاءها لا يمكنهم زعزعة أمن المنطقة، ولا يمكنهم استخدام العبوات الناسفة التي قتلت آلاف وآلاف من الأشخاص"، مشددا أن "هذا النظام قريبا سيعرف أنه لا يمكن أن يتحدى القوة الامريكية، وقد نخسر بعضا من قواتنا وستكون هناك اصابات وهذا يحصل في الحروب".

ولفت الى أنه "على المسؤولين الايرانيين القاء السلاح، و سيحصلون على محاكمة عادلة"، منوها الى أن "الشعب الايراني على وشك الحصول على حريته، وعليهم في منازلهم لكي لا يصابوا بأذى"، مخاطبا الشعب الإيراني "هذه هي الفرصة الأولى لحصولكم على الحرية منذ سنوات".