ترمب: بدأنا تطهير مضيق هرمز من الألغام

شفق نيوز- الشرق الأوسط

أعلن الرئيس الأميركي دونالد ترمب، يوم السبت، البدء بتطهير مضيق هرمز من الألغام، فيما أكد أن التطهير يعتبر خدمة لدول بينها الصين واليابان وكوريا الجنوبية وفرنسا وألمانيا.

وقال ترمب، إن بحرية إيران وقوتها الجوية اختفتا ومنظوماتها المضادة للطائرات أصبحت في حكم العدم، مبيناً أن مصانع إيران للصواريخ والطائرات المسيرة دمّرت إلى حد كبير والأهم من ذلك كله أن "قادتها قتلوا".

وأضاف أن الورقة الوحيدة لدى إيران حالياً هي "التهديد باحتمال أن تصطدم إحدى السفن بألغامها البحرية".

هذا وأفاد موقع أكسيوس الأميركي، في وقت سابق من اليوم السبت، بأن السفن التابعة للبحرية الأميركية عبرت اليوم من مضيق هرمز.

وأظهرت بيانات ملاحية وتقارير إعلامية، تحركات لسفن وناقلات نفط باتجاه مضيق هرمز، قبيل انطلاق المفاوضات بين أميركا وإيران في العاصمة الباكستانية إسلام آباد.

وذكرت شبكة "سي إن إن"، أن "عدداً من السفن بدأ بالتوجه نحو مضيق هرمز بالتزامن مع بدء المحادثات، وسط متابعة حذرة من قبل الأطراف الدولية".

وتأتي هذه التحركات في ظل أجواء إقليمية مشحونة مع ترقب نتائج المفاوضات الجارية في إسلام آباد، والتي تتضمن ملفات عدة أبرزها اشتراط طهران بدء المحادثات بتعهدات أميركية تشمل وقف إطلاق النار في لبنان ورفع العقوبات المفروضة عليها.