ترمب: ايران تفاوضنا لأنها تخشى ضربة عسكرية

شفق نيوز- واشنطن

قال الرئيس الأميركي دونالد ترمب، يوم الخميس، إن "الإيرانيين يتفاوضون مع الولايات المتحدة، لأنهم يخشون ضربة عسكرية".

وأضاف ترمب، خلال مؤتمر صحفي تابعته وكالة شفق نيوز، إن "إيران تتفاوض معنا، ولا تريدنا أن نوجه ضربة لها، وهناك أسطول كبير يقترب منها".

كما أكد الرئيس الأميركي، أنه تمكن من إنهاء الحرب في غزة وتحقيق السلام في الشرق الأوسط.​

وقال ترمب في كلمته، إنه "تمكن من تحقيق السلام في الشرق الأوسط، وأنهى الحرب في غزة تمكن من استرجاع كل الرهائن".

ولفت الرئيس الأميركي إلى أن "حماس ساعدتنا على استعادة الرهينة الأخيرة والآن عليها التخلي عن سلاحها"، مضيفاً أن "حماس وافقت على التخلي عن سلاحها وعليها فعل ذلك وإلا لن يكون لها وجود".