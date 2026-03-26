ترمب: الإيرانيون مفاوضون رائعون لكنهم مجانين

شفق نيوز- واشنطن

اعتبر الرئيس الأميركي دونالد ترمب، يوم الخميس، أن بلاده انتصرت في الحرب على إيران، مشيراً في الوقت ذاته إلى أن الإيرانيين "مفاوضون رائعون" لكنهم "مجانين" لأنهم لم يتوصلوا إلى اتفاق معه في وقت سابق.

وقال ترمب، في مؤتمر صحفي تابعته وكالة شفق نيوز، إن "الولايات المتحدة قضت على منصات إطلاق الصواريخ الإيرانية ودمرت العديد من المصانع الحربية، ونحن مستمرون في ذلك".

وأضاف: "ألحقنا ضررا كبيرا بالمواقع الإيرانية التي تنتج المسيرات، نتوقع أن يستغرق الأمر 4 إلى 6 أسابيع لإنجاز مهمتنا ونحن متقدمون كثيراً في الجدول الزمني الخاص بالعملية العسكرية في إيران".

وأكد ترمب، تدمير البحرية الإيرانية، مضيفاً: "باتت لدينا حرية كاملة في أجواء إيران، وانتصرنا على النظام الإيراني بشكل حاسم وهذا سبب حديثهم معنا وهم يواجهون كارثة".

وتابع: "قضينا على النظام الإيراني وهم يتوسلون لكي نتوصل إلى اتفاق"، مشيراً إلى عدم سماحه "للمجانين بالحصول على سلاح نووي، لقد كان على إيران التوصل إلى اتفاق معنا حين توليت الحكم".

وأكد أن "الإيرانيين هاجموا دول الخليج وصواريخهم كانت مصوبة على الشرق الأوسط قبل أن نبدأ هجومنا، وإيران أرادت السيطرة على الشرق الأوسط وأي عاقل لن يصدق رواية طهران، فلو لم نهاجم إيران بقاذفات بي 2 لكانت قد حصلت على سلاح نووي خلال أسبوعين إلى شهر".

وجدد ترمب تصريحاته ضد الناتو، بوصفها "نمراً من ورق"، وأضاف أن "الناتو خيب ظننا كثيرا لأنه لم يقم بأي دور وقلت قبل ربع قرن إن الناتو ليس سوى نمر من ورق".

وأضاف أيضاً، أن "دول الناتو خشيت أن تمدنا بالمساعدة لأنها لم ترغب في أن تنجرف إلى الصراع".

واختتم تصريحاته بالقول، "كان يتعين علينا أن نقوم بهذه النزهة القصيرة في إيران بسبب ما تقوم به".