ترمب: المعركة في إيران حسمت عسكرياً وقادة الناتو "جبناء"

شفق نيوز- واشنطن

أعرب الرئيس الأميركي دونالد ترمب، يوم الجمعة، عن قناعته بأن المعركة في إيران "حُسمت عسكرياً"، موجّهاً انتقادات حادة إلى حلف شمال الأطلسي بأنه "نمر من ورق" وأن قادته "جبناء" لأنه لم يشارك في الحرب منذ البداية.

وكتب ترمب في منشور له على حسابه الشخصي في "تروث سوشيال"، قائلاً: "بدون الولايات المتحدة الأمريكية، فإن حلف الناتو مجرد نمر من ورق، لم يرغبوا في الانضمام إلى القتال لوقف إيران النووية".

وأضاف "والآن بعد أن تم كسب تلك المعركة عسكرياً، مع خطر ضئيل جداً عليهم، يشتكون من ارتفاع أسعار النفط التي يُجبرون على دفعها، لكنهم لا يريدون المساعدة في فتح مضيق هرمز، وهو مناورة عسكرية بسيطة تُعد السبب الوحيد لارتفاع أسعار النفط".

وأشار إلى أن "الأمر سهل جداً بالنسبة لهم، مع مخاطر قليلة جداً"، واصفاً إياهم بأنهم "جبناء، وسوف نتذكر ذلك".

وكان ترمب قال في وقت سابق يوم الجمعة، إن الحرب مع إيران "ستنتهي قريباً"، في وقت أعلن فيه الجيش الإسرائيلي أن سلاح الجو هاجم خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية أكثر من 130 بنية تحتية للنظام في غرب ووسط إيران.

وخلال لقائه في المكتب البيضاوي رئيسة الوزراء اليابانية سانائي تاكائيتشي، قال ترمب للصحفيين إنه تحدث مع نتنياهو بشأن ضرب حقول النفط والغاز الإيرانية، مضيفاً "قلت له لا تفعل ذلك، ولن يفعل ذلك"، في إشارة إلى الهجمات التي استهدفت منشآت الطاقة الإيرانية خلال الأيام الماضية.

تأتي هذه التطورات في سياق حرب دخلت أسبوعها الثالث بين الولايات المتحدة وإسرائيل من جهة، وإيران من جهة أخرى، منذ الضربات التي بدأت في 28 شباط/فبراير، قبل أن تتسع تدريجياً من استهداف منشآت عسكرية ونووية إلى ضربات طالت قطاع الطاقة، ولا سيما بعد الهجوم على حقل جنوب فارس ومنشآت عسلوية، الأمر الذي دفع طهران إلى الرد عبر استهداف منشآت حيوية في الخليج، من بينها رأس لفان في قطر، ما فاقم المخاوف من اضطراب إمدادات الطاقة العالمية ورفع أسعار النفط والغاز.