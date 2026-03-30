ترمب: المجموعة الجديدة التي تقود إيران "سهلة" وسأخبركم قريبا مع من نتحاور

شفق نيوز- واشنطن

وصف الرئيس الأميركي دونالد ترمب، يوم الاثنين، المجموعة الجديدة التي تقود إيران بـ"سهلة"، في حين عاد للتأكيد بأن المرشد الجديد مجتبى خامنئي مصاب وحالته سيئة.

وقال ترمب في مقابلة مع صحيفة نيويورك بوست: "سنتحقق قريبا مما إذا كان رئيس البرلمان الإيراني مستعدا للتعاون معنا"،مبينا أنه "حدث تغيير شامل في النظام الإيراني ونتعامل مع مجموعة جديدة أكثر اعتدالاً".

وتابع ترمب: "لم يسمع أحد عن المرشد الجديد مجتبى خامنئي، شيئا وهو مصاب بجروح خطرة للغاية"، موضحاً أنه "نعتقد أن مجتبى خامنئي، على الأرجح على قيد الحياة لكن حالته سيئة للغاية".

وأكمل ترمب ردا على سؤال لنيويورك بوست عن رده على الهجوم الذي استهدف مصفاة نفط في حيفا قائلاً: "سترون ذلك قريبا".

ولفت إلى أن "المجموعة الجديدة التي تقود إيران اليوم أسهل في التعامل من القيادة التي قُتلت، وسأخبركم خلال أسبوع باسم الشخصية التي نتحاور معها في إيران".