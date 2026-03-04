ترمب: القيادة الإيرانية تبخرت وكل من يصبح قائداً يموت

شفق نيوز- واشنطن

قال الرئيس الأميركي دونالد ترمب، يوم الأربعاء، إن القيادة الإيرانية "تبخرت"، بحسب وصفه، مضيفاً أن "كل من يصبح قائداً يموت".

وأشار ترمب في كلمة له، إلى "أننا أحدثنا تقدماً كبيراً ودمرنا منصات الصواريخ الإيرانية، ولو لم نضرب إيران لكان لديهم سلاح نووي خلال أسبوعين، وخلال حديثنا الآن يتم تدمير قدرات إيران، ونحن في موقع قوي للغاية في مواجهة إيران".

هذا وكانت السكرتيرة الصحفية للبيت الأبيض، كارولين ليفيت، أعلنت الأربعاء، أن عملية "الغضب الملحمي" أنهت ما وصفتها بتهديدات إيران للشعب الأميركي، مؤكدة أن قوات واشنطن قصفت نحو 2000 هدف ودمرت المئات من الطائرات المسيّرة.

وشنت الولايات المتحدة وإسرائيل، في الـ28 من شباط/ فبراير الماضي، سلسلة من الغارات على أهداف في إيران، بما في ذلك العاصمة طهران، ما خلف أضراراً كبيرة وسقوط ضحايا مدنيين واغتيال المرشد الإيراني علي خامنئي، وبعض قادة الحرس الثوري والجيش.

وقامت إيران برد على الهجوم الأميركي - الإسرائيلي، ما أسفر عن تأثر واسع على دول في المنطقة. وشملت التداعيات كلاً من العراق، وإسرائيل، والأردن، والكويت، والبحرين، وقطر، والإمارات، والسعودية.