ترمب: القدرات العسكرية لطهران تتراجع باستمرار

شفق نيوز- واشنطن

قال الرئيس الأميركي دونالد ترامب، يوم الثلاثاء، إن مخزون إيران من الأسلحة الحيوية بدأ ينفد، مؤكداً أنه منفتح على العمل مع بعض أعضاء النظام الحاكم في طهران.

وأضاف ترمب، في تصريحات لمجلة بوليتيكو، أن القدرات العسكرية الإيرانية تتراجع باستمرار، مشيراً إلى أن إيران بدأت تعاني من نقص في الذخيرة وقاذفات الصواريخ ومواقع إطلاقها، نتيجة استهدافها وتدميرها.

وأكد الرئيس الأميركي، أن الولايات المتحدة "تمتلك كميات غير محدودة من الذخيرة وأشياء أخرى"، لافتاً إلى أن بلاده تقوم بتخزينها وتصنيعها بشكل متواصل.