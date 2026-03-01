ترمب يعلن استمرار العمليات العسكرية في إيران: سنثأر لقتلانا

شفق نيوز- واشنطن

أعلن الرئيس الأميركي دونالد ترمب، يوم الاحد، أن العمليات ضد إيران ستستمر حتى تحقيق جميع الأهداف، فيما بين "سنثأر لقتلانا".

وقال ترمب في تصريحات صحفية: على الحرس الثوري والجيش الإيراني إلقاء السلاح والحصول على الحصانة أو مواجهة الموت".

وأضاف "النظام الإيراني المسلح بصواريخ بعيدة المدى وأسلحة نووية سيشكل تهديدا خطيرا لكل أميركي"، مبينا "من المرجح أن يكون هناك المزيد من الضحايا الأميركيين".

وأكد "العمليات العسكرية ستستمر في إيران حتى تحقيق جميع أهدافنا"، مضيفا "العديد من الإيرانيين يرغبون في الاستسلام، والقيادة العسكرية الإيرانية بأكملها قد رحلت".

واستطرد: ضربنا منشآت الحرس الثوري وأنظمة الدفاع الجوي الإيراني".