ترمب: الضربات الكبرى على إيران ستصلهم قريباً

شفق نيوز– واشنطن

أكد الرئيس الأميركي دونالد ترمب، يوم الاثنين، أن الضربات الأميركية الكبرى على إيران "ستصلهم قريباً"، مشيراً إلى أن واشنطن لا تعرف من يقود إيران في الوقت الحالي.

وقال ترمب، في تصريح لقناة "سي إن إن"، تابعته وكالة شفق نيوز: "نحن على وشك ضربهم بقوة، والعملية تتقدم بشكل جيد جداً، والموجة الكبيرة لم تحدث بعد وستأتي قريباً".

وأضاف: "لا نريد استمرار العملية طويلاً، وكنا نعتقد أنها ستستمر لمدة أربعة أسابيع، لكنها تسير أسرع"، مستطرداً بالقول: "نريد أن يبقى الإيرانيون داخل منازلهم، والوضع في إيران غير آمن".

وتابع ترمب قائلاً: "فوجئنا بهجمات إيران على دول عربية، وقلنا لهم إننا قادرون على صدّ الهجمات، وهم يريدون القتال ويشاركون الآن"، مبيناً أن "الإيرانيين أطلقوا النار على فندقٍ ومبانٍ سكنية، وهذا ما أغضب القادة العرب".

وأشار الرئيس الأميركي إلى أنه لا يعرف من هي القيادة الإيرانية حالياً ولا من سيختارون، وربما يحالفهم الحظ ويختارون شخصاً يعرف ما يفعله، مؤكداً أن إيران خسرت الكثير على صعيد القيادة بسبب الضربات الأولى، وفقدت 49 من قياداتها، وكانت ضربة مذهلة.

ولفت ترمب، إلى أن "الإيرانيين أصابهم بعض الغرور باجتماعهم جميعاً في مكان واحد، وظنوا أنه لا يمكن كشفهم، وقد صدمنا بذلك".

وبدأت الولايات المتحدة وإسرائيل، حرباً على إيران، أمس الأول السبت، جرى فيها استهداف القيادات الإيرانية العليا، بدءا من المرشد الأعلى علي خامنئي، ومستشاره علي شمخاني، وقادة عسكريين مثل وزير الدفاع وقائد الحرس الثوري، عبر شن مئات الضربات الصاروخية وعبر الطيران المسير الانتحاري.

بدورها ردت إيران، عبر استهداف إسرائيل والقواعد الأميركية في دول الخليج وإقليم كوردستان، ومن ثم بدأت تقصف الابراج والمطارات في بعض الدول الخليجية مثل الإمارات والكويت.