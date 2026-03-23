ترمب: السلام من خلال القوة.. وهذا أقل ما يُقال

شفق نيوز- واشنطن

كتب الرئيس الأميركي دونالد ترمب، فجر اليوم الاثنين، على منصة "تروث سوشيال"، "السلام من خلال القوة.. وهذا أقل ما يُقال"، وذلك مع مرور أكثر من 24 ساعة على المهلة التي منحها لإيران لفتح مضيق هرمز.

وكان ترمب أعلن، ليل الأحد، أنه سيتم "تدمير" إيران إذا لم تفتح مضيق هرمز، وقال لقناة 13 الإسرائيلية، إن "دول الناتو لا تفعل شيئاً وهذا عار كبير".

وأضاف "سندمر إيران بالكامل إذا لم تفتح مضيق هرمز، فهي تتلقى العقاب الذي تستحقه منذ 47 عاماً".

و ترمب قد حذر، في منشور على منصة "تروث سوشيال"، ليل السبت، قائلاً: "إذا لم تقم إيران بفتح مضيق هرمز بشكل كامل، ومن دون تهديد، خلال 48 ساعة من هذه اللحظة تحديداً، فإن الولايات المتحدة الأميركية ستضرب وتدمّر محطات الطاقة المختلفة لديهم، بدءاً من الأكبر أولاً".

فيما توعد مسؤولون إيرانيون، برد "حازم" على تهديدات الرئيس الأميركي دونالد ترمب باستهداف محطات الطاقة، محذرين من إغلاق مضيق هرمز "بالكامل" واستهداف المصالح الأميركية في المنطقة إذا نُفذت التهديدات.

وفي هذا الشأن ذكرت صحيفة "وول ستريت جورنال" الأميركية،، أن دول الخليج العربية حذّرت الإدارة الأميركية من أن استهداف محطات الطاقة في إيران سيستدعي ردوداً انتقامية من طهران، ما يعرّض منشآت الطاقة والمياه في تلك الدول للخطر ويهدد الاقتصاد العالمي، وفقاً لمسؤولين مطلعين على الأمر.