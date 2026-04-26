ترمب: الحرب مع إيران ستنتهي قريبا

شفق نيوز- واشنطن

أكد الرئيس الأميركي دونالد ترمب، يوم الأحد، أن الحرب مع إيران ستنتهي قريباً، فيما أشار إلى أن طهران ستقوم بتسليم اليورانيوم.

وقال ترمب خلال حديثه لقناة "فوكس نيوز" الأميركية، إن إيران لا يمكن السماح لها بامتلاك سلاح نووي، وما فعلناه كان ينبغي فعله خلال الـ47 عاما الماضية.

وأضاف: لدينا كل الأوراق وإيران لا أوراق لديها وإذا أرادوا التفاوض فيمكنهم الاتصال بنا.

وأوضح ترمب، أن بعض الأشخاص الذين نتعامل معهم الآن بشأن إيران عقلانيون للغاية والبعض الآخر ليس كذلك، مؤكداً أن هدف واشنطن هو عدم حصول إيران على سلاح نووي، وإذا لم يتحقق ذلك فلا يوجد سبب للتفاوض.

وتابع الرئيس الأميركي، أن الولايات المتحدة ستأخذ الغبار النووي الإيراني كجزء من المفاوضات.

وأعرب عن أمله، بعدم الاضطرار إلى التعامل عسكرياً مع ما تبقى من النظام الإيراني.

وبشأن تحالف الناتو، ختم ترمب حديثه بالقول، :أنا محبط جداً منهم، لأنهم لم يساعدونا بشأن إيران.

وكان الرئيس الأميركي دونالد ترمب قد أعلن، يوم أمس السبت، إلغاء زيارة الوفد التفاوضي الأميركي مع إيران، إلى باكستان.

وقال ترمب لقناة فوكس نيوز: أبلغت المفاوض ستيف ويتكوف وجيرارد كوشنر، أنهما لن يقوما برحلة مدتها 18 ساعة للتحدث عن لا شيء، مؤكداً أن عدم إرسال الوفد الأميركي لباكستان لا يعني العودة للحرب مع إيران.