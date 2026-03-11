ترمب: الحرب على إيران "كانت سهلة" وأسعار النفط ستنخفض

شفق نيوز- واشنطن

وصف الرئيس الأميركي دونالد ترمب، يوم الأربعاء، الحرب التي تشنها قوات بلاده على إيران بأنها "كانت سهلة"، في حين رأى أن أسعار النفط ستنخفض.

وقال ترمب في تصريح صحفي، إنه "استهدفنا القيادة الإيرانية مرتين"، مبينا أن "الحرب بالنسبة لنا سهلة ودمرنا مصانع المسيرات ووجهنا ضربات لنحو 28 زورقا إيرانيا لزرع الألغام".

وأضاف ترمب، أن "العملية القصيرة في إيران ستبعدنا عن خوض حرب"، مشيراً إلى أن "أميركا تحقق إنجازا لم يتوقعه أحد في إيران".

وفي ما يخص سوق المال والنفط العالميين، لفت ترمب إلى أن "أسواق المال على ما يرام وسنخفض أسعار النفط"، على حد تعبيره.