ترمب: الحرب الإيرانية انتهت إلى حد كبير وأفكر ببديل عن مجتبى خامنئي

شفق نيوز- واشنطن

أعلن الرئيس الأميركي دونالد ترمب، يوم الاثنين، أن الحرب الإيرانية قد انتهت تماماً "إلى حد كبير"، فيما أشار إلى أنه يفكر في شخص ما ليحل محل مجتبى خامنئي.

وذكر ترمب لشبكة "سي بي إس" الأميركية، "أعتقد أن الحرب الإيرانية قد انتهت إلى حد كبير، وأننا متقدمون بفارق كبير عن المدة الزمنية المبدئية التي حددناها بين 4 و5 أسابيع للعملية في إيران".

وأشار إلى أن "إيران لم يعد لديها أسطول بحري ولا اتصالات ولا سلاح جوي، ومن الأفضل ألا يحاول الإيرانيون القيام بأي عمل استفزازي وإلا ستكون هذه نهاية ذلك البلد".

وتابع أن "الإيرانيين أطلقوا النار على كل الأهداف"، لافتاً إلى أن "السفن تعبر مضيق هرمز الآن وأفكر في السيطرة عليه".

ونقلت "سي بي إس" عن ترمب بأنه "يفكر في شخص ما ليحل محل مجتبى خامنئي في منصب المرشد الإيراني".

وفي وقت سابق من اليوم، انتقد ترمب، تعيين مجتبى خامنئي كمرشد لإيران، خليفةً لوالده علي خامنئي، الذي تم اغتيال في بداية الحرب، قائلاً: "ليس لديه أي فرصة حقيقية للبقاء".

وكان قد صرّح ترمب سابقاً لقناة "إن بي سي" بأن إيران ارتكبت "خطأً فادحاً" في هذا الاختيار، مضيفاً أنه "لا يستبعد مقاطعة نفط" الجمهورية الإسلامية، على الرغم من أنه "لا يزال من السابق لأوانه الحديث عن ذلك".

وأعلنت إيران الليلة الماضية انتخاب مجتبى خامنئي مرشداً أعلى. وصرح علي لاريجاني، رئيس المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني، بأن "المرشد الأعلى الجديد قادر على قيادة البلاد في ظل الظروف الحساسة الراهنة"، ودعا إلى التوحد حوله.

وسُجلت أصوات مواطنين إيرانيين معارضين للنظام وهم يهتفون في الشوارع: "الموت لمجتبى". وجاء في بيان رسمي للحرس الثوري: "بأمرك يا خامنئي".