ترمب: التوصل لإتفاق مع إيران بات أقرب بعد مقتل خامنئي

شفق نيوز- واشنطن

أكد الرئيس الأميركي دونالد ترمب، يوم الأحد، أن التوصل إلى اتفاق مع إيران في أعقاب الضربات على إيران، والتي أسفرت، من بين أمور أخرى، عن مقتل المرشد الأعلى علي خامنئي، "أسهل مما كان عليه في اليوم السابق".

وقال ترامب ردا على سؤال حول إمكانية التوصل إلى حل دبلوماسي مع إيران: "من الواضح أن الأمر أصبح أسهل بكثير الآن (الحل الدبلوماسي) مما كان عليه قبل يوم واحد".

وبحسب قوله، توقعت "الولايات المتحدة رداً من طهران، لكن إيران تعرضت لهزيمة نكراء خلال الضربات".

وأعرب عن "ثقته في النتائج حتى الآن"، واصفا ضربات يوم السبت بأنها "يوم عظيم لهذا البلد، ويوم عظيم للعالم".

وأجاب الرئيس الأميركي على سؤال حول ما إذا كان هناك شخص في إيران يرغب في أن يقود البلاد: "نعم، أعتقد ذلك، هناك العديد من المرشحين الجيدين".

وفي الوقت نفسه، تجنب الإجابة على سؤال شبكة "سي بي إس" ما إذا كان يعتبر العملية ضد طهران حرباً.

وأكد الحرس الثوري الإيراني، اليوم الأحد، أنه سينتقم من قتلة أية الله خامنئي بشكل ساحق وحاسم.

وأعلن التلفزيون الرسمي الإيراني، فجر اليوم الأحد، مقتل المرشد الأعلى علي خامنئي، خلال ضربات واسعة استهدفت العاصمة طهران أمس السبت.

كما أعلن الحداد 40 يوماً وتعطيل الدوائر الرسمية لمدة 7 أيام

وأصدر الحرس الثوري والجيش الإيراني بيانات تعهدا فيها بالثأر لمقتل خامنئي.

وبدأت أحداث السبت مع إطلاق الولايات المتحدة وتل أبيب حملة ضربات واسعة داخل إيران، استهدفت بنية عسكرية ومواقع للقيادة.

وعلى وقع ذلك، توسع الرد الإيراني خارج الحدود، مع موجات صواريخ ومسيّرات باتجاه إسرائيل ودول خليجية. وتسببت الهجمات بأضرار في مرافق حيوية في الإمارات، بينها مطار دبي الدولي ووقوع إصابات، إضافة إلى أضرار في منشآت بأبوظبي وحرائق مرتبطة بسقوط حطام أو شظايا.