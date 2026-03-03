ترمب: البحرية الأميركية سترافق ناقلات النفط عبر مضيق هرمز إذا لزم الأمر

شفق نيوز- واشنطن

أكد الرئيس الأميركي دونالد ترمب، يوم الثلاثاء، أن البحرية الاميركية سترافق ناقلات النفط في مضيق هرمز.

وقال ترمب في منشور له: سنضمن التدفق الحر للطاقة مهما كلف الأمر".

وأضاف: ستبدأ البحرية الأميركية بمرافقة ناقلات النفط عبر مضيق هرمز إذا لزم الأمر.

وكان الحرس الثوري الإيراني، أعلن يوم أمس، إغلاق مضيق هرمز امام ناقلات النفط، الأمر الذي دفع دول المنطقة ومنها العراق، إلى وقف انتاج النفط.

وبدأت الولايات المتحدة وإسرائيل، حرباً على إيران، يوم السبت الماضي، جرى فيها استهداف القيادات الإيرانية العليا، بدءاً من المرشد الأعلى علي خامنئي، ومستشاره علي شمخاني وقادة عسكريين مثل وزير الدفاع وقائد الحرس الثوري، عبر شن مئات الضربات الصاروخية وعبر الطيران المسير الانتحاري.

بدورها ردت إيران، عبر استهداف إسرائيل والقواعد الأميركية في دول الخليج وإقليم كوردستان، ومن ثم بدأت تقصف الابراج والمطارات في بعض الدول الخليجية مثل الامارات والكويت والبحرين.