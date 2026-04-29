ترمب: الاقتصاد الإيراني ينهار وعليهم إعلان الاستسلام

شفق نيوز- واشنطن

قال الرئيس الأميركي دونالد ترمب، يوم الأربعاء، إن على إيران الاستسلام في ظل اقتصادها الذي ينهار، لافتاً إلى أن طهران قطعت شوطاً طويلاً في المفاوضات لكنه ليس كافياً.

وذكر ترمب في تصريحات للصحافيين من البيت الأبيض: "يجب على إيران أن تستسلم لأن اقتصادها ينهار والعملة الإيرانية أصبحت بلا قيمة، كما أن نسبة التضخم في إيران في أعلى مستوياتها".

وأضاف أن "إيران قطعت شوطاً طويلاً لكنه ليس كافياً، ونجري محادثات مع إيران عبر الهاتف وأفضل دائماً المفاوضات المباشرة، وجاريد كوشنر (صهره) قال لي إننا في وضع جيد جداً بشأن إيران".

وتابع الرئيس الأميركي أن "قواتنا هي الأعظم في العالم وأثبتت جدارتها في الحرب على إيران، وربما تكون إيران قد جلبت معدات عسكرية خفيفة خلال وقف إطلاق النار ونعلم أين تقع ولذا يمكن تدميرها خلال 15 دقيقة".

وقال ترمب: "دمرنا الدفاعات الجوية الإيرانية ولم يتبق لها سوى عدد قليل من الصواريخ، وتمتلك إيران نسبة قليلة من منشآت تصنيع الصواريخ، وأكثر من 80% من القدرات الصاروخية الإيرانية تم تدميرها، وأن 159 سفينة إيرانية باتت في قاع البحر".

واعتبر أن "حصار إيران عملاً عبقرياً وهو صامد وقوي ولا جيش في العالم يضاهي جيشنا، ولن يجرؤ أحد على ممارسة الألاعيب بشأن الحصار البحري على إيران".

وذكر ترمب: "كنت محبطاً جداً لأن حلفاءنا في الناتو لم يلبوا دعوتي للمساعدة في العملية العسكرية ضد إيران، وأن بريطانيا لم تساعدنا في حرب إيران".

وأشار إلى أن "رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر قال إننا سنساعدكم بعد انتهاء الحرب على إيران وأبلغته بأننا لن نحتاج لذلك عندها".

كما لفت الرئيس الأميركي إلى القول "بحثتُ اليوم في اتصال هاتفي مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين الملفين الإيراني والأوكراني وكانت المحادثة جيدة جداً، وبوتين قال إنه يريد أن يساعدني في إنهاء حرب إيران وقلت له يجب أن تنهي حربك في أوكرانيا، واقترحت وقفاً جزئياً لإطلاق النار في أوكرانيا".

وأضاف ترمب أن "بوتين لا يريد أن تمتلك إيران سلاحاً نووياً، ولن نسمح لإيران بأن تمتلك سلاحاً نووياً".

وفي سياق متصل، قال وزير الحرب الأميركي، بيت هيغسيث في تصريحات إن "البحرية الإيرانية دمرت لكنها قد تملك حالياً زوارق سريعة صغيرة وسفناً لخفر السواحل، ويجب ألا تستهين إيران بإرادة الرئيس ترمب والجيش الأميركي لتحقيق مهمتنا".

وأردف وزير الحرب الأميركي أن "نظام القيادة والسيطرة في إيران معطل تماماً ولا نعرف من يسيطر وكيف يتواصلون".