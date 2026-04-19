ترمب: نأمل أن تقبل إيران عرضنا أو سندمر جميع محطات الطاقة والجسور (تحديث)

شفق نيوز- واشنطن

اكد الرئيس الأميركي دونالد ترمب، يوم الأحد، أن الاتفاق مع إيران سيحدث بطريقة أو بأخرى.

وقال ترمب في تصريحات مقتضبة لقناة إيه بي سي نيوز الأميركية: الاتفاق مع إيران سيحدث بطريقة أو بأخرى بطريقة ودية أو صعبة.

وأضاف: إيران ارتكبت انتهاكا خطيرا لوقف إطلاق النار، لكننا نعتقد أننا قادرون على التوصل لاتفاق.

وأكمل: نقدم عرضا عادلا ومقبولا لإيران ونأمل أن تقبله وإن لم تفعل فسندمر جميع محطات الطاقة والجسور.

وتابع: ممثلونا سيتوجهون إلى إسلام آباد مساء الغد لإجراء مفاوضات،مبينا: حان الوقت لإنهاء آلة القتل الإيرانية.

واستطرد: إيران قررت إطلاق النار أمس في مضيق هرمز في انتهاك صارخ لاتفاق وقف إطلاق النار، وهي تخسر من إغلاق المضيق 500 مليون دولار يوميا أما نحن فلا نخسر شيء.

ويأتي حديث ترمب بغدا إعلان المتحدث العسكري باسم مقر "خاتم الأنبياء" الإيراني يوم أمس، إعادة إغلاق مضيق هرمز كما كان الحال خلال النزاع العسكري الذي شهدته المنطقة طيلة 40 يوماً.

وأكد المتحدث أن المضيق سيبقى تحت إدارة القوات المسلحة وبمراقبة مشددة، مشيراً إلى أن استمرار هذا الوضع مرهون بعدم التزام الولايات المتحدة بضمان حرية حركة السفن من وإلى إيران.