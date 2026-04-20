ترمب: الاتفاق الجديد مع إيران سيضمن السلام والأمن لإسرائيل والشرق الأوسط

شفق نيوز- واشنطن

أكد الرئيس الأميركي دونالد ترمب، يوم الاثنين، أن الاتفاق الجديد مع إيران سيضمن السلام والأمن لإسرائيل والشرق الأوسط.

وقال ترمب، إن الاتفاق الذي نعمل عليه حاليا مع إيران سيكون أفضل بكثير من اتفاق 2015 النووي الذي وقعه باراك أوباما.

وأضاف، أن الاتفاق النووي السابق كان طريقا مضمونا لحصول إيران على سلاح نووي وهذا لن يحدث في الاتفاق الذي نعمل عليه.

وتابع ترمب: لولا إنهائي للاتفاق النووي لكانت الأسلحة النووية استخدمت ضد إسرائيل وفي الشرق الأوسط بما في ذلك قواعدنا.

ولفت، الى أن الديمقراطيين يبذلون قصارى جهدهم للإضرار بموقفنا القوي للغاية تجاه إيران.

وختم الرئيس الأميركي بالقول،: لست تحت ضغط من أي نوع لإبرام اتفاق مع إيران.

وأفادت وسائل إعلام عالمية، في وقت سابق من اليوم الاثنين، بتكثيف الاتصالات والجهود الدبلوماسية لإعادة إحياء المسار التفاوضي بين إيران والولايات المتحدة الأميركية، المقرر يوم غد، كاشفة عن تحذيرات الوسيط الباكستاني للرئيس دونالد ترمب من أن استمرار الحصار في مضيق هرمز.

في المقابل، أعلنت الخارجية الإيرانية، في وقت سابق من اليوم الاثنين، أنه "لا توجد حالياً خطة لعقد جولة ثانية من المفاوضات مع واشنطن"، مؤكدة أن "العملية الدبلوماسية تواجه تعقيدات كبيرة".