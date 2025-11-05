تركيا.. 50 ألف مبنى مهدد بالانهيار في أية لحظة بإسطنبول

شفق نيوز- أنقرة

أفادت وسائل إعلام تركية، يوم الأربعاء، بوجود 50 ألف مبنى في مدينة إسطنبول معرض للانهيار في أية لحظة، وسط دعوات للتدخل السريع لمنع وقوع كوارث محتملة.

وجاءت هذه التحذيرات في وقت أثارت حالة المباني المهددة بالسقوط في إسطنبول مخاوف واسعة لدى السكان، خاصة بعد الحادث المأساوي الأخير الذي وقع في منطقة جبزي في ولاية كوجالي التي تبعد حوالي 44 كيلومتراً شرق مدينة إسطنبول.

وتسبب الحادث حينها بانهيار مبنى سكني وتحول إلى مقبرة لعائلة لم ينجُ من بينهم سوى فرد واحد، وفق ما أورد موقع "زمان" التركي الناطق باللغة العربية.

وقد وجهت دعوات عاجلة لإخلاء فوري للمباني التي تشكل خطراً على حياة قاطنيها، خاصة في حال وقوع زلزل مثلما يحذر خبراء باستمرار.

وفي هذا الصدد، صرح خبراء مختصون بأرقام مقلقة حول وضع البنية التحتية في المدينة.

ووفق تقرير نشرته صحيفة "تركيا"، فإن هناك حوالي 600 ألف مبنى في إسطنبول وحدها في حالة تدهور عام.

أما الأكثر خطورة، فهو التحذير الذي أفاد بأن 50 ألف مبنى موزعة على جميع مناطق إسطنبول الـ 39، معرض للانهيار في أية لحظة.

وشدد الخبراء على ضرورة التدخل السريع لمنع وقوع كوارث محتملة.

وأكدوا أن الإجراءات يجب أن تستهدف بشكل خاص المباني القديمة التي شُيّدت قبل زلزال مرمرة المدمر عام 1999، وتحديداً تلك التي يتجاوز عمرها الثلاثين عاماً، حيث إنها غير مقاومة للزلازل.

وطالبوا بضرورة "إخلاء هذه المباني فوراً، ومن ثم هدمها أو تدعيمها على وجه السرعة"، لضمان سلامة السكان.

وكانت تركيا التي تقع على خط صدع زلزالي رئيسي في العالم، قد شهدت زلزالاً مدمّراً في السادس من شباط/ فبراير من عام 2023، حيث أودى بحياة أكثر من 50 ألف شخص، وأدى لدمار كبير في البنى التحتية في عدد من ولايات البلاد، علاوة على آلاف الجرحى.

كما أرغم الزلزال المدمّر مئات الآلاف من سكان المناطق التي ضربها الزلزال، على الانتقال إلى إسطنبول وأنقرة ومدن أخرى تقع في الداخل التركي. ومنذ ذلك الحين تتكرر التحذيرات بشأن ضرورة اتخاذ تدابير لمواجهة زلزال محتمل قد يضرب إسطنبول.