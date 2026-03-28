تركيا: هذه الحرب التي لا معنى لها يجب ان تنتهي

جدد وزير الخارجية التركي هاكان فيدان، يوم السبت، موقف بلاده الرافض للتصعيد العسكري الحاصل في منطقة الشرق الأوسط، مؤكدا على ضرورة مواصلة المباحثات وانخراط الأطراف المتنازعة فيها للتوصل إلى تسوية دبلوماسية.

وقال فيدان في كلمة له ألقاها بأنقرة، إن "هذه الحرب التي لا معنى لها يجب ان تنتهي لكي لا تتوسع أكثر، ومن أجل ألّا يتأثر الاقتصاد العالمي أكثر"، حاثا على مواصلة المباحثات والحوارات التي تقودها انقرة والقاهرة وإسلام آباد لخفض تصاعد حدة التوترات في المنطقة.

ووجه الوزير التركي انتقاداً لاذعاً الى رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ، وقال إنه "متطرف أصولي ينبغي ألا نسمح له بتقويض الجهود الدبلوماسية الرامية إلى انهاء الاشتباكات في المنطقة".

واتهم فيدان، نتنياهو بأنه يحاول "تقسيم" لبنان ودول المنطقة، مردفا بالقول "نحن نواجه ذهنية تهاجم كلّ شيء" في اشارة الى سلوك رئيس الوزراء الاسرائيلي.