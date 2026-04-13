تركيا: مضيق هرمز يجب أن يبقى مفتوحاً دون رسوم

شفق نيوز- أنقرة

أكد وزير الخارجية التركي هاكان فيدان، يوم الاثنين، أن حرية الملاحة في مضيق هرمز يجب أن تبقى مصونة دون أي عوائق أو رسوم.

وقال فيدان، في تصريحات صحفية: "لا ينبغي لأي دولة فرض قيود على حركة العبور في هذا الممر الحيوي"، مبيناً أن "أنقرة ترى من غير المناسب تدخل أطراف دولية بذريعة فتح المضيق".

وفي الشأن اللبناني، أشار إلى أن ما يشهده لبنان يأتي ضمن ما وصفها بسياسات إسرائيل التوسعية، محذراً من أن استمرار الأزمة قد يدفع نحو صراع إقليمي أوسع.

وأضاف أن التفاهمات الأولية كانت تشير إلى أن اتفاق وقف إطلاق النار يشمل لبنان، إلا أن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو أفسد هذا المسار، متهماً الولايات المتحدة بـ "التزام الصمت تجاه تلك التطورات".

وأعلن الجيش الأميركي، فرض حصار على جميع السفن المتجهة إلى الموانئ الإيرانية أو المغادرة منها، مع السماح بمرور السفن التي لا تتوقف في إيران، في خطوة تهدف إلى خنق صادرات طهران النفطية.

في المقابل، رفضت إيران هذه الخطوة بشدة، حيث أكد محسن رضائي، المستشار العسكري للمرشد الأعلى، أن بلاده "لن تسمح" بفرض الحصار، مشيراً إلى امتلاكها "قدرات كبيرة غير مستغلة" لمواجهته.