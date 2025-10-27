تركيا.. أمر اعتقال جديد بحق إمام أوغلو

شفق نيوز- أنقرة

أصدرت محكمة تركية، يوم الاثنين، أمر اعتقال جديداً لرئيس بلدية إسطنبول المسجون أكرم إمام أوغلو بتهمة "التخابر السياسي".

ونفى أوغلو، التهمة الأحدث في المحكمة، أمس الأحد، وفي بيان أصدره من السجن يوم الجمعة.

كما أشار عبر منشور على منصة "إكس "، إلى أن "مثل هذا الافتراء والكذب والتآمر لا يخطر ببال الشيطان!... نحن أمام فعل فاضح مخزٍ لا يمكن وصفه بالكلمات".

بدروها، قالت وكالة الانباء التركية "الأناضول"، إن محكمة في إسطنبول أصدرت الليلة الماضية أمر اعتقال إمام أوغلو واثنين آخرين، أحدهما ميردان يانارداغ رئيس تحرير قناة تيلي 1 الإخبارية.

وأضافت أن الحكم القضائي الأحدث يتهم إمام أوغلو بالتورط في كسب غير مشروع لجمع الأموال لحملة ترشحه للرئاسة والتخابر للحصول على دعم دولي.

ويعتبر إمام أوغلو، وهو منافس بارز للرئيس رجب طيب أردوغان، مسجون منذ آذار/ مارس على ذمة محاكمته بتهم فساد منفصلة، وصدر بحقه حكم بالسجن في تموز/ يوليو بتهمة إهانة وتهديد المدعي العام في إسطنبول.

وينفي حزب الشعب الجمهوري اتهامات الكسب غير المشروع ويقول إنها محاولة مسيسة من جانب الحكومة لإزالة التهديدات الانتخابية ضد أردوغان، وهي تهمة ترفضها الحكومة.