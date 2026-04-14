تركيا.. إطلاق نار داخل مدرسة يوقع اصابات بين الطلاب والمعلمين (صور)

شفق نيوز- أورفا

أُصيب عدد من الطلاب والمعلمين، اليوم الثلاثاء، جراء هجوم مسلح استهدف مدرسة ثانوية في قضاء سيفيرك بمحافظة شانلي أورفا جنوب شرقي تركيا، وسط تضارب في الحصيلة الأولية للضحايا.

وأفادت وسائل إعلام تركية، بأن مسلحاً اقتحم، صباح اليوم، مدرسة ثانوية مهنية في قضاء سيفيرك وفتح النار داخل الحرم المدرسي، ما أدى إلى إصابة عدد من الطلاب وأفراد الهيئة التعليمية.

ووفقاً للتقارير، تراوح عدد المصابين بين 7 و14 شخصاً، في ظل تضارب الأرقام الأولية، فيما جرى نقل الجرحى إلى مستشفيات قريبة لتلقي العلاج.

وأشارت المعلومات الأولية إلى أن المهاجم شاب في بداية العشرينيات، استخدم بندقية خلال تنفيذ الهجوم، ما تسبب بحالة من الهلع داخل المدرسة، حيث حاول عدد من الطلاب الفرار، بينهم من قفز من النوافذ.

وعقب الحادث، فرضت قوات الأمن طوقاً حول المدرسة، وانتشرت فرق الشرطة والإسعاف في الموقع، مع تنفيذ عمليات إخلاء للطلبة والعاملين.

وفيما ذكرت بعض التقارير أن المهاجم تحصّن داخل المبنى، أشارت معلومات غير مؤكدة إلى أنه "أقدم على الانتحار أثناء تدخل القوات الأمنية"، دون صدور تأكيد رسمي من السلطات حتى الآن.

ولا تزال الجهات المختصة تواصل التحقيق في ملابسات الهجوم ودوافعه، في وقت لم تُعلن فيه حصيلة نهائية أو تفاصيل رسمية كاملة بشأن الحادث.