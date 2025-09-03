تركيا.. حملة اعتقالات رؤساء البلديات المعارضين تطال 7 مسؤولين

شفق نيوز- أنقرة

أفادت وسائل إعلام تركية، يوم الأربعاء، بإلقاء القبض على سبعة رؤساء بلديات في إسطنبول ضمن حملة الاعتقالات التي بدأت هذا العام بتهم الفساد المالي والإداري.

وذكرت وسائل الإعلام أن فرق مكافحة الجرائم المالية في إسطنبول نفذت عملية استهدفت بلديتي أفجيلار وبيشكتاش، أسفرت عن توقيف سبعة موظفين من أعضاء لجان المناقصات بتهم التلاعب والإخلال بالإجراءات.

وأشارت إلى أن العملية جاءت في إطار التحقيقات المتعلقة بالفساد داخل بلديات تابعة لحزب الشعب الجمهوري.

وكان رئيسي البلديتين، رضا أكبولاط وأوتكو جانر تشايكارا، قد أوقفا سابقاً رهن التحقيقات الجارية، ضمن ملف فساد موسع يطال بلدية إسطنبول الكبرى وعدداً من البلديات التابعة للمعارضة.

بدورها قالت قناة "أن. تي. في" التركية، إن اعتقال المسؤولين السبعة جاء بعد أن قضت محكمة أمس الثلاثاء، بعزل رئيس فرع حزب الشعب الجمهوري في إسطنبول أوزغور جليك بسبب مخالفات مالية مزعومة خلال اجتماع عام للحزب في 2023.

وأدى هذا الحكم إلى انخفاض حاد في الأسواق، إذ أغلقت الأسهم التركية على تراجع 3.57% أمس بعد أن تهاوت في وقت سابق بأكثر من 5%، ونزل المؤشر الرئيسي لبورصة إسطنبول 1.8% عند الفتح اليوم.

ورؤساء البلديات من حزب الشعب الجمهوري في منطقتي بشكتاش وأفجلار من بين 15 رئيس بلدية سجنتهم السلطات في إطار تحقيق واسع النطاق في اتهامات فساد مزعومة تستهدف البلديات التي يديرها الحزب.

واعتقلت السلطات رئيس بلدية إسطنبول أكرم إمام أوغلو، الخصم السياسي الرئيسي لأردوغان، في إطار هذه الحملة الأمنية.