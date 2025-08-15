تركيا.. حملة اعتقالات جديدة تلاحق 40 معارضاً

شفق نيوز- أنقرة

أعلنت الشرطة التركية، يوم الجمعة، اعتقال 40 شخصاً في بلدية إسطنبول التي تعد معقلا لـ"حزب الشعب الجمهوري" المعارض.

ووفقاً لوسائل إعلام تركية، فإن هذه الحملة الجديدة من الاعتقالات تأتي على خلفية تهمة "الفساد" في إطار سلسلة اعتقالات تستهدف منذ أشهر "حزب الشعب الجمهوري" الذي يُعدّ أبرز أحزاب المعارضة التركية.

يذكر أن رئيس بلدية إسطنبول أكرم إمام أوغلو اعتقل في وقت سابق من العام الحالي، والذي يُعتبر أبرز خصوم الرئيس رجب طيب إردوغان، وفي آذار/ مارس الماضي وحُكم عليه بالسجن.

كما اعتُقل 9 من رؤساء البلديات الـ26 الذين ينتمون إلى حزب الشعب الجمهوري في إسطنبول منذ تشرين الأول/ أكتوبر 2024، بتهم معظمها تتعلق بالفساد، وهي تهم ينفونها.