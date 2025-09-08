تركيا.. حظر شامل على التظاهرات في اسطنبول

شفق نيوز- أنقرة

قررت السلطات المحلية في اسطنبول، فرض حظر شامل على التظاهرات والتجمعات العامة في 6 أقضية حتى 10 سبتمبر/أيلول الجاري.

ووفقاً لوسائل إعلام، فإن القرار جاء مع استعداد النائب السابق غورسل تكين وأعضاء لجنة مؤقتة عيّنتها المحكمة لتولي إدارة فرع حزب الشعب الجمهوري في المدينة، والغاء محكمة مدنية في 2 أيلول/ سبتمبر نتائج مؤتمر الحزب الذي جرى في 2023 وأسفر عن انتخاب أوزغور تشيليك رئيسا لفرع اسطنبول، بدعوى وجود مخالفات انتخابية ورشى مالية.

وأقالت المحكمة تشيليك وإدارته وعيّنت تكين على رأس لجنة انتقالية، ما أثار خلافا داخليا، إذ أعلن زعيم الحزب أوزغور أوزال فصل تكين من صفوف الحزب لقبوله بالقرار.

بدوره، قال وزير الداخلية علي يرلي كايا، إن "الدولة لن تسمح بتحويل الشوارع إلى ساحة استفزاز"، مؤكدا عدم "وجود أي أحد فوق القانون.

من جانبه، أشار والي إسطنبول داوود غُل، إلى أن اللجنة المؤقتة تتمتع بكامل الصلاحيات محذرا من عقوبات قانونية بحق من يعطل عملها.

بالمقابل، وصف تشيليك المـُبعد بقرار المحكمة، المقر الحزبي بأنه "بيت الشعب"، معتبرا دخول الأعضاء إليه حقا طبيعيا، بينما قال نائب رئيس الكتلة البرلمانية علي ماهر باشارير إن الشرطة طوقت المبنى ومنعت الدخول والخروج، واصفا الوضع بأنه "انقلاب كامل".