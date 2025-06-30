تركيا.. إجلاء 50 ألف شخص من "الجحيم الأخضر"

شفق نيوز – أنقرة

أعلن وزير الداخلية التركي، علي يرلي كايا، يوم الاثنين، إجلاء أكثر من 50 ألف شخص في ثلاث محافظات بسبب حرائق الغابات.

وذكر الوزير التركي في تغريدة على منصة "إكس": "تم إجلاء أكثر من 50 ألف مواطن إلى مناطق آمنة بسبب حرائق الغابات في إزمير وبيلجيك وهاتاي".

وسجلت أشد حرائق الغابات في محافظة إزمير على ساحل بحر إيجة، وصرح وزير الزراعة التركي إبراهيم يوماكلي في وقت سابق، بأنه تم نشر 14 مروحية و4 طائرات وأكثر من 1000 شخص على الأرض لإخمادها.