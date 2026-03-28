تركيا تؤكد استعدادها للعب دور بناء في إنهاء الحرب ضد إيران

شفق نيوز- طهران

أعلن وزير الخارجية التركي هاكان فيدان، يوم السبت، استعداد بلاده للعب دور بناء في إنهاء الحرب ضد إيران.

وذكرت وكالة "تسنيم" الإيرانية، بأن "وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي أجرى اتصالاً هاتفياً مع نظيره التركي هاكان فيدان، بحثا خلاله تطورات الأوضاع في المنطقة".

وأضافت أن "عراقجي أعرب خلال الاتصال عن تقديره لجهود تركيا وعدد من دول المنطقة الرامية إلى إنهاء الحرب الجارية"، مؤكداً أن "المشكلة الأساسية تكمن في ما وصفه بالسلوكيات المتناقضة والمطالب غير المنطقية للجانب الأميركي".

من جانبه، أكد فيدان "توجه بلاده نحو إنهاء الحرب"، معرباً عن "استعداد تركيا للعب دور بنّاء في التوصل إلى حل للأزمة الراهنة".

وفي وقت سابق من اليوم، جدد وزير الخارجية التركي هاكان فيدان، موقف بلاده الرافض للتصعيد العسكري الحاصل في منطقة الشرق الأوسط، مؤكدا على ضرورة مواصلة المباحثات وانخراط الأطراف المتنازعة فيها للتوصل إلى تسوية دبلوماسية.

واتهم فيدان، نتنياهو بأنه يحاول "تقسيم" لبنان ودول المنطقة، مردفا بالقول "نحن نواجه ذهنية تهاجم كلّ شيء" في اشارة الى سلوك رئيس الوزراء الاسرائيلي.