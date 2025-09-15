تركيا.. تأجيل الحكم بشأن حلّ قيادة حزب الشعب الجمهوري

شفق نيوز- أنقرة

أفادت وسائل إعلام تركية، يوم الاثنين، بأن المحكمة قررت تأجيل حكمها بشأن حلّ قيادة حزب الشعب الجمهوري في تركيا.

وكان من المفترض أن تنظر المحكمة، اليوم، في إلغاء نتائج مؤتمر حزب الشعب الجمهوري، الذي عُقد في تشرين الثاني/نوفمبر 2023، بدعوى تزوير الأصوات، وقد انتخب المشاركون في المؤتمر أوزيل زعيما للحزب.

وشهد يوم أمس الأحد، خروج نحو 50 ألف شخص بتظاهرات غاضبة في أنقرة تلبية لدعوة حزب الشعب الجمهوري.

كما ألقى زعيم حزب الشعب الجمهوري أوزغور أوزيل كلمة قال فيها إن الحشد تجمع "للوقوف ضد الانقلاب" الذي يشهده الحزب.

وأضاف أن "هذه الحكومة لا تريد الديموقراطية وإنها تدرك أنها لن تتمكن من الفوز في الانتخابات في ظل الديموقراطية"، مبيناً إنها "لا تريد العدالة وإنها تدرك أنه إذا تحققت العدالة، فلن تتمكن من التستر على جرائمها".