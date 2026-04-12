تركيا تهاجم نتنياهو بشدة: "هتلر العصر" سيواجه العدالة

شفق نيوز- أنقرة

صعّدت تركيا لهجتها تجاه رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، مؤكدة أنه سيتحمل مسؤولية "جرائمه"، وذلك رداً على انتقادات وجّهها للرئيس رجب طيب أردوغان.

وقالت الرئاسة التركية في بيان اليوم الأحد، إن نتنياهو "لا يملك أي شرعية أخلاقية لوعظ الآخرين"، فيما كتب رئيس دائرة الإعلام برهان الدين دوران عبر منصة "إكس": "نتنياهو، الذي ارتكب إبادة جماعية في غزة وهاجم سبع دول في المنطقة، يتجرأ الآن على استهداف رئيسنا بدافع اليأس"، مضيفاً: "نتنياهو مجرم مطلوب للعدالة، ولا حلفاء له. استراتيجيته للحفاظ على وجوده السياسي هي جر المنطقة إلى الفوضى والصراع".

وتابع دوران: "الجميع يعلم أن نتنياهو يفتقر إلى القيم الأخلاقية وإلى الشرعية في إلقاء المواعظ على الآخرين.. وسيُحاسب عاجلا أم آجلا على جرائمه ضد الإنسانية"، مختتماً بالقول: "تحت قيادة رئيسنا رجب طيب أردوغان، ستواصل تركيا نضالها ضد الطغاة من أجل عالم أكثر عدلا وسلاما وأمانا".

وفي السياق، قالت وزارة الخارجية التركية إن "نتنياهو، الذي يُوصف بأنه هتلر عصرنا بسبب جرائمه، هو رجل له سجل حافل"، مشيرة إلى أن "المحكمة الجنائية الدولية أصدرت مذكرة توقيف بحقه بتهمة ارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية"، وأن "إسرائيل، بقيادته، تُحاكم أمام محكمة العدل الدولية بتهمة الإبادة الجماعية".

وأضافت الوزارة: "يهدف نتنياهو حالياً إلى تقويض محادثات السلام الجارية ومواصلة سياساته التوسعية في المنطقة، وإلّم يفعل، سيُحاكم في بلاده ويرجح أن يُحكم عليه بالسجن".

وشددت الخارجية التركية على أن "استهداف رئيسنا من قِبل المسؤولين الإسرائيليين باتهامات لا أساس لها من الصحة، ومتغطرسة، وكاذبة، هو نتيجة للاستياء الذي سببته الحقائق التي كشفناها على جميع المنصات"، مؤكدة أن تركيا "ستواصل الوقوف إلى جانب المدنيين الأبرياء، وستواصل سعيها لمحاسبة نتنياهو على جرائمه".

ويأتي هذا التصعيد بعد أن قال نتنياهو عبر منصات التواصل الاجتماعي، أمس السبت، إن "إسرائيل تحت قيادته ستواصل محاربة نظام الإرهاب الإيراني وأذرعه، على عكس أردوغان الذي يحتضنهم ويذبح مواطنيه الكورد".

وتزامنت هذه التصريحات مع استضافة إسلام آباد مفاوضات مباشرة بين أميركا وإيران للتوصل إلى تسوية دائمة.

وكان أردوغان قد وصف نتنياهو في تصريحات سابقة بأنه "مجرم أعمته الكراهية والدماء"، وأن "من يسير على خطى هتلر يدمر نفسه قبل أن يدمر البشرية"، في ظل توتر حاد تشهده العلاقات التركية الإسرائيلية منذ بدء الحرب على غزة، حيث انضمت أنقرة إلى دعوى الإبادة الجماعية ضد إسرائيل أمام محكمة العدل الدولية وعلّقت التعاملات التجارية معها.