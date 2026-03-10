تركيا تنشر منظومة باتريوت أميركية لتعزيز الدفاع الجوي

شفق نيوز- أنقرة

أعلنت وزارة الدفاع التركية، يوم الثلاثاء، نشر منظومة باتريوت أميركية للدفاع الجوي ​في إقليم ملاطية بجنوب شرق البلاد، وذلك في ‌إطار إجراءات حلف شمال الأطلسي لتعزيز الدفاعات الجوية للدولة العضو في مواجهة التهديدات الصاروخية الناجمة عن حرب إيران.

وقالت وزارة الدفاع التركية: "بالإضافة إلى الإجراءات التي نتخذها على المستوى الوطني، تم تعزيز ​إجراءات الدفاع الجوي والصاروخي من جانب حلف شمال الأطلسي. ​وفي هذا الإطار، يتم نشر منظومة باتريوت واحدة في ملاطية للمساهمة في ‌الدفاع ⁠عن مجالنا الجوي".

وأضافت الوزارة أن "تركيا ستواصل تقييم التطورات الإقليمية والتعاون مع أعضاء حلف شمال الأطلسي".

ويأتي نشر المنظومة وسط تقارير تفيد بأن واشنطن تدرس إعادة نشر أصولها العسكرية المتمركزة حاليا ​في كوريا ​الجنوبية، بما في ⁠ذلك أنظمة باتريوت.

ولم يتضح بعد من أين سيتم إعادة نشر منظومة باتريوت أو بطارياتها.

وتعد تركيا ​قوة صاعدة في قطاع الدفاع العالمي وتمتلك ​ثاني أكبر ⁠جيش في الحلف، لكنها تفتقر إلى دفاعات جوية كاملة على الرغم من جهود التطوير واعتمدت على دفاعات حلف شمال الأطلسي ⁠المتمركزة ​في شرق البحر المتوسط في واقعتي ​الصاروخين الأسبوع الماضي.