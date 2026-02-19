تركيا تمهد لتسوية مع حزب العمال الكوردستاني

شفق نيوز- أنقرة

أفادت وكالة "رويترز"، يوم الخميس، بموافقة لجنة برلمانية تركية على تقرير يحدد خارطة طريق للإصلاحات القانونية بالتوازي مع حل حزب العمال الكوردستاني، تعد خطوة مهمة وبداية لتغيير جذري في السياسة التركية.

وصوتت اللجنة البرلمانية بأغلبية ساحقة، أمس الأربعاء، على إقرار التقرير، مما يدفع قدما عملية سلام تهدف إلى إنهاء صراع استمر عشرات السنين.

ونقلت "رويترز" عن مصدر في حزب العمال الكوردستاني، قوله إن "التصويت يُعد إنجازا وخطوة مهمة نحو ترسيخ الديمقراطية في تركيا".

وأوقف حزب العمال الكوردستاني، الذي تصنفه تركيا والولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي منظمة إرهابية، هجماته العام الماضي، وقال في آيار/ مايو 2025، إنه "قرر حل نفسه وإنهاء كفاحه المسلح".

وينقل التصويت البرلماني عملية السلام إلى الساحة التشريعية، في وقت يسعى فيه الرئيس رجب طيب أردوغان، الذي يقود تركيا منذ أكثر من 20 عاما، إلى إنهاء الصراع الذي أودى بحياة أكثر من 40 ألف شخص، وعمّق الانقسام في الداخل.