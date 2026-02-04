تركيا تمنع مرور 25 شاحنة مساعدات متجهة إلى كوباني

شفق نيوز- دمشق

أفاد منظمو قافلة المساعدات، التي جمعتها منصة تضامن مع مدينة كوباني ذات الغالبية الكوردية شمال سوريا، يوم الأربعاء، بأن السلطات التركية منعتها، من العبور من الأراضي التركية إلى الأراضي السورية، وأعادتها إلى مدينة ديار بكر.

وانطلقت 25 شاحنة محمّلة بالمياه والحليب وحليب الأطفال والبطانيات، السبت، من مدينة ديار بكر ذات الغالبية الكوردية في جنوب شرق تركيا، باتجاه مدينة كوباني، التي استقبلت نازحين من مناطق سورية شهدت مواجهات بين القوات السورية والقوات الكوردية.

وأفاد سكان من مدينة كوباني بحسب وكالة "فرانس برس"، الأسبوع الماضي، بأنهم "يعانون من نقص حاد في الغذاء والمياه والكهرباء، نتيجة تدفق أعداد كبيرة من النازحين".

وقالت منصة حماية مدينة ديار بكر والتضامن معها إنه "رغم كل الجهود، لم يُسمح بمرور الشاحنات إلى كوباني".

وأوضح المنظمون، أن "الشاحنات توقفت عند معبر سروج الحدودي المقابل لكوباني، وكانوا يأملون في الحصول على تصريح لعبور الحدود.

وأضافوا "لكن نظراً لعدم حصول الوفد على التصريح أيضاً، عادت الشاحنات إلى ديار بكر".

وترمز مدينة كوباني إلى أول انتصار حققته القوات الكوردية على مقاتلي تنظيم داعش عام 2015.

وتوصلت الحكومة السورية وقوات سوريا الديمقراطية (قسد)، الجمعة الماضية، إلى اتفاق شامل لوقف إطلاق النار في شمال شرق سوريا، يشمل مسارا سياسيا وأمنيا وعسكريًا لدمج المنطقة.

وينص الاتفاق على وقف إطلاق النار فورا، وانسحاب القوات العسكرية من نقاط التماس واستبدالها بقوات الأمن التابعة لوزارة الداخلية في الحسكة والقامشلي، وتشكيل فرقة عسكرية جديدة تتبع الجيش السوري تضم مقاتلي قسد ولواء من كوباني.

كما يشمل الاتفاق دمج مؤسسات الإدارة الذاتية ضمن الدولة السورية، مع تثبيت وضع الموظفين المدنيين، وتسوية الحقوق المدنية والتربوية للمجتمع الكوردي، وضمان عودة النازحين إلى مناطقهم، في إطار توحيد الأراضي السورية وتعزيز الاستقرار وإعادة الإعمار.