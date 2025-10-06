تركيا "تقترب جداً" من توليد الكهرباء عبر محطة نووية

شفق نيوز- أنقرة

أعلن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، يوم الاثنين، عن "الاقتراب جدا" من توليد الطاقة الكهربائية من محطة "أكويو" للطاقة النووية في تركيا.

وجاء تصريح الرئيس التركي في كلمة خلال منتدى ومعرض كفاءة الطاقة باسطنبول اليوم، حيث وصف إنتاج الطاقة الكهربائية من المحطة بأنه يمثل خطوة تاريخية في قطاع الطاقة التركي.

كما أشار إلى أن تركيا تمتلك مشاريع أخرى لمحطات الطاقة النووية بالإضافة إلى "أكويو"، والمناقشات جارية بشأنها.

وتبنى محطة "أكويو" في مقاطعة مرسين التركية، وتنفذ المشروع شركة "روساتوم" الروسية، وتعد أول محطة للطاقة النووية في تركيا، وستتكون من أربع وحدات للطاقة بمفاعلات روسية من نوع VVER-1200 من الجيل 3+، بقدرة 1200 ميغاواط لكل منها.

ومن المخطط أن تنتج المحطة بعد التشغيل حوالي 35 مليار كيلوواط ساعة سنويا، وستغطي المحطة ما يصل إلى 10% من احتياجات تركيا من الكهرباء.

وفي وقت سابق، صرح نائب رئيس الوزراء الروسي ألكسندر نوفاك، بأنه من المتوقع تشغيل أول وحدة طاقة في محطة أكويو للطاقة النووية بتركيا خلال عام.