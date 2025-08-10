تركيا تعلن عن حصيلة خسائر "زلزال باليكيسير"

شفق نيوز- أنقرة

أفادت وسائل إعلام تركية، مساء اليوم الأحد، عن حصيلة الخسائر المادية التي تسبب بها زلزال الذي ضرب ولاية باليكيسير غربي البلاد.

وقالت وسائل الإعلام إنه وكحصيلة أولية، انهار أكثر من 10 مبان وكل مبنى مكون من عدة طوابق في منطقة مركز الزلزال، كما تم الإبلاغ عن انهيار عدد من المباني والمنازل بالمناطق القريبة لمركز الهزة.

وفي وقت سابق من مساء اليوم، ضرب زلزال بقوة 6.1 درجة هز غربي تركيا، شعر به سكان إسطنبول وغرب وشمال غرب تركيا وجنوب غرب تركيا.

وقال وزير الداخلية التركي علي ييرلي قايا في تدوينة على منصة "إكس"، إن زلزالاً بقوة 6.1 درجة على مقياس ريختر مركزه سيندرجي بولاية باليكسير، شعر به سكان إسطنبول والولايات المحيطة بها.

وأوضح وزير الداخلية أن جميع فرق إدارة الكوارث والطوارئ والمؤسسات المعنية، بدأت على الفور بإجراء مسوحات ميدانية، مؤكدا أن السلطات تراقب الوضع عن كثب.

هذا، ونشر الرئيس التركي رجب طيب أردوغان تدوينة على منصة "إكس" قال فيها: "أتقدم بأحر التعازي لجميع مواطنينا المتضررين من الزلزال الذي ضرب باليكسير وشعر به سكان الولايات المجاورة".

وأضاف أردوغان "منذ البداية اتخذت جميع مؤسساتنا المعنية الإجراءات اللازمة ونتابع هذه الجهود عن كثب".