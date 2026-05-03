تركيا تعلن تعليق حركة الملاحة في مضيق البوسفور (فيديو)

أعلنت السلطات التركية، مساء اليوم الأحد، توقف حركة السفن في مضيق البوسفور في كلا الاتجاهين بصفة مؤقتة بسبب عطل في محرك سفينة شحن.

وأفادت المديرية العامة لسلامة السواحل في تركيا، بأن سفينة الشحن الجافة "زالترون" التي يبلغ طولها 185 متراً والتي كانت تبحر من مصر إلى روسيا، تعرضت لعطل في المحرك قبالة كوروتشيشمه.

وأشارت المديرية في بيان إلى أنه تم إرسال قوارب القطر "Rescue-3" و"Rescue-5" و"Rescue-9" على الفور إلى موقع سفينة الشحن الجاف لقطرها وتسيير حركة الملاحة.

ونشرت المديرية العامة مقطع فيديو وثق عملية قطر سفينة الشحن الجافة.