تركيا تعترض صاروخاً أطلق من إيران في أجواء هاتاي

شفق نيوز- أنقرة

أعلنت وزارة الدفاع التركية، يوم الأربعاء، أن أنظمة الدفاع الجوي التابعة لحلف حلف شمال الأطلسي اعترضت صاروخاً أُطلق من إيران أثناء دخوله أجواء ولاية هاتاي جنوبي البلاد.

وذكرت الوزارة، أن "المقذوف الباليستي رصد بعد عبوره أجواء كل من العراق وسوريا متجهاً نحو المجال الجوي التركي، حيث جرى اعتراضه وتحييده بنجاح بواسطة وحدة الدفاع الجوي والصاروخي التابعة للناتو".

وأكدت أنقرة "احتفاظها بحق الرد على إطلاق الصاروخ"، مشيرة إلى أنها "على تواصل مع حلف الناتو والحلفاء الآخرين لتنسيق المواقف والإجراءات اللازمة".

وتشن الولايات المتحدة وإسرائيل منذ أيام هجمات بالصواريخ على إيران، مستهدفة مقار حكومية، وأسفرت عن مقتل المرشد الأعلى علي خامنئي وعدد من أفراد أسرته وكبار القادة الإيرانيين، في حين ردت إيران بضربات على أهداف إسرائيلية وعدد من دول الخليج والمصالح الأميركية في العراق وإقليم كوردستان.